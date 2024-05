Sul Corriere dello Sport, il direttore Ivanoffre la sua riflessione sulla recente giornata calcistica che ha visto protagoniste la Roma e l'Atalanta. Questo confronto non è stato solo sul campo, ma è stato anche caratterizzato da un acceso dibattito tra Daniele De Rossi e Gian Piero Gasperini, scaturito dalle dichiarazioni di quest'ultimo riguardo al rinvio della partita per "codice giallo"."Subentrato a un gigante come José Mourinho, De Rossi ha subito confermato di essere un professionista intelligente, risolto, fresco, sensibile e insomma capace: non potendo, né volendo, misurarsi con lo Special sullo stesso terreno tattico e strategico, e avendo una diversa idea di calcio - De Zerbi il suo modello -, ha alzato l’asticella investendo su un gioco più offensivo e restituendo centralità ai tre, quattro delusi".