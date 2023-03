Ivan, a Radio Deejay, parla così di: "Gente che non sa com'è fatto un pallone e critica un allenatore che ha vinto 26 titoli… È come con Allegri: si dice che non è aggiornato uno che ha vinto sei scudetti. Quando va male è lui che è scarso, non sono i giocatori che mancano, è incredibile. Non c'è analisi e non c'è rispetto".