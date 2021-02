Nel corso di Tiki Taka spunta un retroscena che riguarda da vicino la Juve e un allenatore che sarebbe potuto arrivare in bianconero qualche anno fa. A svelarlo è Ivan Zazzaroni, che racconta: "Mihajlovic ha schivato la Juventus per un centimetro, così come successo anche con la Roma e con il Napoli. Sinisa aveva parlato con Agnelli dopo la prima volta di Conte, che poi è tornato sui suoi passi e così Mihajlovic è rimasto alla Sampdoria".