Sulle colonne de Il Corriere dello Sport Ivanha detto la sua sulle polemiche arbitrali seguite a Inter-Verona e la successiva presa di posizione di Beppe. "A Pressing ho spiegato senza tanti giri di parole che come dirigente Marotta dà 10 a 0 a tutti ed è la verità pura e semplice: è uomo di relazioni istituzionali, di rapporti di alto profilo politico, è presente in Consiglio Federale (unico non presidente di società tra i professionisti) e ha un ruolo spesso decisivo in Lega", le sue parole. "EppoiChi lo conosce bene da trent’anni, come il sottoscritto, lo evita da un pezzo, ma solo per la personalissima esigenza di autonomia intellettuale. Insomma Marotta fa il suo mestiere e lo fa benissimo, sono i suoi colleghi che dovrebbero andare a lezione da lui: negli ultimi anni, spariti Moggi e Giraudo, brianzolizzatosi Galliani, ex numero uno assoluto, e impostisi Lotito e De Laurentiis, si è ritrovato senza più ostacoli. Proprio in virtù della lunga e stravincente esperienza juventina,. Prima di dichiararsi bersaglio dovrebbe però sentire il tum tum di un Perazzi: chi scambia un complimento per un’insinuazione ha il codone di paglia, vuol mettere le mani avanti. Oppure, più banalmente, ha soltanto pessimi informatori".