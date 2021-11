Nel suo editoriale sul Corriere dello Sport, Ivanha commentato le recenti dichiarazioni di Giorgio Chiellini , che a DAZN ha parlato di "europeizzazione del calcio internazionale". Ecco le parole del direttore del quotidiano sul capitano della: "Se un discorso del genere l'avesse pronunciato il presidente di un club, o un giornalista, nessuno si sarebbe scandalizzato, tutt'altro. Ma se a farlo è un calciatore in attività, oltretutto consigliere (ascoltato) dell'AIC, beh, lo stupore è forte [...]. Se ho ben capito, desidera tornare al 2016/17 senza, al 1864 senza il fuorigioco, nato insieme al calcio e in seguito modificato gradualmente, al 1992 per il passaggio al portiere, all'87-88 per il campionato a 16 e al 2004 per quello a 18 [...]. È come quei livornesi che si inventarono trentasette anni fa le teste di Modigliani: furono in molti a ridere, ma Sgarbi ha appena dedicato loro una mostra".