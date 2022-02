Il Direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, ha rialsciato delle dichiarazioni sulla nuova politica del calcio e lo ha fatto con un pezzo pubblicato tra le colonne del suo editoriale che, riportiamo qui di seguito.



'​La Lega Serie A e la legge del Fienga. Dopodomani i 20 club di serie A proveranno a eleggere il sostituto di Paolo Dal Pino. È già iniziata la partita politica. L’area lotitiana e lettiana punta tutto su Gaetano Blandini direttore generale della Siae e fresco consigliere indipendente della Lega stessa che avrebbe in mano "una dozzina di voti". Attenzione però alle nuove ipotesi. Si è parlato di Romei e Gandini. Le restanti otto stanno tentando in ogni modo di trovare un presidente di garanzia più vicino alle idee di Gravina e favorevoli alla discontinuità. Per questo ieri due esponenti dell’opposizione silenziosa hanno telefonato al candidato bravo e impossibile: Guido Fienga'.