Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Ivan Zazzaroni ha commentato quella che è la volontà di Lukaku riguardo al suo futuro.'Da mesi la Juventus era su Lukaku e trattava con il suo avvocato Ledure perché era un obiettivo già di qualche anno fa. È il giocatore ideale per il tipo di gioco, o di non gioco come dicono i critici dei bianconeri, di Allegri. È un giocatore che ti allunga la squadra, che sa spizzare, che è potente in area. Quando Lukaku non ha giocato la finale di Champions League c’è stata una sorta di rottura con Inzaghi e quindi ci sono state le condizioni per avvicinarsi al giocatore. Hanno trovato un accordo che, però, poteva dire nulla perché Lukaku aveva già firmato per la Juventus prima di andare all’Inter da Manchester. Poi l’operazione saltò perché Dybala si rifiutò. L’unica cosa reale in questo momento è che Lukaku non vuole tornare all’Inter ma vuole andare alla Juventus'.