Inter-Juve, il commento di Zazzaroni sull'arbitro

"Caro Maresca ti scrivo, il protagonista più atteso di Inter-Juve sei tu. Vedi, noi fingiamo di interessarci di tecnica, tattica, caratteri e stati di forma, in realtà siamo soltanto incuriositi dall’arbitro della partita tradizionalmente più scomoda del calcio italiano", inizia così la "lettera" di Ivan Zazzaroni all'arbitro del big match di San Siro."Hai vinto facilmente la sfida con Mariani e Orsato: il primo l’ha fregato un OFR, on field review, in serie B,sconta invece gli effetti dell’episodio di sei anni fa, sempre a San Siro e sempre Inter-Juve (Open Var non c’era ancora): se avesse rubato un maglione alla Rinascente, da tempo sarebbe libero di frequentare di nuovo il centro commerciale. Ma il calcio non perdona, il calcio ipocrita e debole non dimentica. Sospetto cheabbia puntato su di te per la tua natura di vigile del fuoco, anche se non esci con l’autopompa occupandoti in prevalenza della parte amministrativa. In un periodo non particolarmente simpatico per la categoria arbitrale un pompiere può risultare molto utile. Ti anticipo che se le cose andranno male il designatore butterà entrambi i cellulari nell’acquario di casa. Caro Fabio, prova - se possibile - a usare lo stesso metro in entrambi i tempi. E, ti prego, vai al Var se Irrati ti segnala che qualcosa è successo: non delegare, fidati di te stesso, spegni i primi fuochi polemici. E non pensare che sia più difficile arbitrare in Italia che all’estero."