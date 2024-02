Zazzaroni su Allegri: le parole sul futuro

Parole non banali, anzi decisamente importanti. Ai microfoni di Radio Sportiva, Ivan, direttore de Il Corriere dello Sport e giornalista spesso vicino a Massimiliano Allegri, ha parlato del futuro dell'allenatore bianconero. In un intervento, Zazzaroni ha allontanato la possibilità che Max prosegua alla Juventus. La decisione, per lui, sarebbe totalmente da attribuire alla società."Per me è un grande valore, Massimiliano Allegri - le parole di Ivan Zazzaroni a Radio Sportiva -. Giuntoli vuole tenerlo ma c'è una tendenza a liberarsi dei personaggi che hanno fatto parte dell'era Agnelli".Il direttore del CorSport è poi andato avanti su Sportiva: "Ho la sensazione che la Juventus non voglia più continuare con Allegri. E per me è incomprensibile"