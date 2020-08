1









Ivan Zazzaroni, giornalista de Il Corriere dello Sport, parla a Canale 21 dell'interesse della Juve per Arkadiusz Milik, attaccante del Napoli che piace ai bianconeri: "La Juve ha mollato Zapata perché non ha soldi, hanno chiesto cifre iperboliche. Allora c'è Milik che si è promesso alla Juve, e sul piatto si sta cercando di mettere Bernardeschi o Romero, magari con altri 10/20 mln anche se sarà difficile che la Juve cacci fuori anche quelli. Pellegrini? Non credo sia quella la soluzione possibile".