Zazzaroni: 'La Juve ha fatto quel che ha potuto. Ha completato l'italodisastro'

PSV-Juve, il commento di Zazzaroni

Ivan, sulle colonne del Corriere dello Sport ha commentato la sconfitta europea della Juventus di ieri sera. Questo il commento:"Ieri sera in Olanda la Juve ha completato l’Italodisastro facendosi buttar fuori dal PSV. […] La Juve ha fatto quel che ha potuto: straordinario – oltre a Di Gregorio – solo il suo secondo tempo supplementare. In precedenza aveva subìto troppo, specie nella ripresa. Ieri tutti addosso a Hernandez e uno, uno solo, addosso a Lookman. Theo è stato talmente massacrato da non meritare altre censure. Resto comunque dell’idea che con un Feyenoord così malmesso il Milan dovesse farcela anche in nove, figuriamoci in dieci".