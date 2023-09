Sulle colonne de Il Corriere dello Sport Ivanha commentato la Juventus. Le sue parole:"Condannata alla sofferenza. E chi cambia opinione è un burfaldino. Come volevasi dimostrare, la Juve non è da scudetto. Perché non possono bastare Chiesa e Vlahovic in condizioni fisiche migliori per alzare la qualità di una squadra da 72 punti praticamente inattiva sul mercato e renderla da titolo".