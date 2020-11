Sul Corriere dello Sport in edicola, Ivan Zazzaroni ha parlato della classifica "più divertente" degli ultimi anni: "Spiazzante mi era sembrato anche Conte, nelle prime settimane. Ma sta recuperando i vecchi accenti. L’Inter continua a mostrare fragilità difensive, ma reagisce alle difficoltà giocando addosso a Lukaku, deve soltanto ritrovare sicurezza e consapevolezza di sé. Sembra fatta per inseguire più che per fuggire, ha però soluzioni tecniche che solo la Juve può esibire".