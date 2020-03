Le scelte della Lega Serie A sul calendario del campionato hanno scatenato polemiche sulla sua capacità di gestione dell’emergenza Coronavirus sul calcio. Tra partite inizialmente previste a porte chiuse e poi rinviate a ridosso dell’anticipo di sabato, lo sport si è spaccato nel giudicare l’operato dell’organo. Sul tema si è esposto il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni, in particolare sulla possibilità di disputare Juve-Inter questa sera: “L’Inter si è rifiutata di scendere in campo? E ci mancherebbe: il lunedì a porte semi-aperte avrebbe garantito a una Juve non al massimo la ‘bolgia’ spesso invocata da Conte nelle stagioni torinesi e costretto i nerazzurri a riposare un giorno in meno in vista del ritorno di coppa Italia col Napoli”. Un’opinione diretta, senza fronzoli che, come tutte le decisioni in questo periodo, ha spaccato il web.