Ivan, a Radio 24, parla così di Juve-Siviglia: "Quella vista ieri sera è una squadra che ha poca personalità e un po' usurata, vedi Cuadrado e Bonucci. Vlahovic alterna giornate top a serate come quella di ieri. Arbitraggio agghiacciante, sembra quasi che la UEFA voglia togliersi il problema Juve subito". E così va su Mourinho: "Futuro? La priorità di Mourinho era la Roma. Dico 'era' perché io so che va via. Vi dico solo che i Friedkin ieri non ha nemmeno fatto i complimenti alla squadra. PSG? Mou ci andrebbe volentieri e Campos lo prenderebbe domani, però politicamente ora non ha tanto potere".