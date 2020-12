2









A Radio Punto Nuovo, Ivan Zazzaroni ha parlato della Juve e della rabbia di Nedved: "Nedved ce l’aveva qualche ragione per essere incavolato. Non credo che la sentenza abbia condizionato la partita, ma l’inizio della partita è stato tragico. I giocatori in questo momento sono impresentabili. Penso a Bentancur, Bonucci, invece la Fiorentina ha fatto un ottimo primo tempo. Perdere 6 punti in un solo giorno è pesante, ogni tanto è bello vedere anche i campioni in difficoltà".