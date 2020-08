Nel suo editoriale per Il Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni analizza il possibile e probabile addio di Maurizio Sarri alla Juve dopo l'eliminazione dalla Champions League: "Da mesi sento ripetere che Sarri non ha più in mano la squadra e che a decidere tanto in campo quanto fuori sono i campioni più rappresentativi, i leader più ascoltati del gruppo (ieri sera il primo a presentarsi davanti alle telecamere è stato Buffon, il capitano morale). Non voglio, né posso credere che sia così: ho troppo rispetto di Maurizio per immaginarlo sottomesso in qualche modo ai giocatori. È però vero che nella sua Juve le individualità hanno troppo spesso prevalso sul resto".