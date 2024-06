Licenziamento Allegri: il commento di Zazzaroni

Ivan, sulle colonne de Il Corriere dello Sport, commenta così la burrascosa separazione tra Massimilianoe la: "I grandi amori, quelli emozionanti di cui tanto si parla e scrive, possono finire soltanto così. A pesci in faccia. E in tribunale. Come: è il primo esempio che mi viene in mente. Per cui non deve sorprendere il licenziamento per giusta causa di Massimiliano Allegri, che considero il primo responsabile della fine del matrimonio. Innanzitutto perché aveva sposato un'altra, la Juve di Andrea. E dopo una pausa di riflessione di due anni, era addirittura tornato a casina fottendosene della corte di realtà tutt'altro che trascurabili quali Real Madrid, Inter e Napoli [...]. Le cause, giuste, per chiedere un divorzio sarebbero (sono) tre, ha scritto un genio della rete: 3) incompatibilità caratteriale; 2) corna; 1) l'acqua lasciata fuori dal frigo d'estate (pratica inaccettabile). Adesso sappiamo che ne esiste una quarta, la sbroccata contro il direttore dell'area tecnica (Cristiano), consumatasi peraltro all'interno del pullman della squadra. Del tutto trascurabile risulta infatti lo spogliarello con attacco all'autorità arbitrale (Rocchi) che, al pari della sbroccata, per Allegri è esercizio a cadenza semestrale".E ancora: "Non so come questa storia si concluderà - ma so che era virtualmente finita nel momento in cui la nuova dirigenza prese Giuntoli senza informare il tecnico -, né voglio esprimermi su questioni che non mi toccano: la tutela dell'immagine è una cosa molto seria.. Immagine e sostanza: dodici titoli in otto anni. L'errore che non gli perdono è di superficialità, o forse di supponenza:. Quando i due rami della Real Casa si succedono è meglio farsi da parte, se si rappresenta il passato. Ne sa qualcosa chi l'ha vissuta nel 2006.. PS. Non è casuale che nello stesso giorno in cui è arrivata la comunicazione del licenziamento per colpa di Allegri, la Juve abbia chiesto di poter rientrare nell'Eca, nemica giurata di Andrea "Superlega" Agnelli".