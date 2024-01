Il direttore del Corriere dello Sport Ivannel suo editoriale quotidiano ha parlato della lotta Scudetto tra Inter e Juventus. Le sue parole:"L’assurdo regolamento del torneo “arabo” ha poi penalizzato ulteriormente la squadra di Inzaghi, che a Calhanoglu, assente per squalifica nella trasferta di domenica sera a Firenze, ha aggiunto Barella: col giallo by Rapuano nella finale col Napoli Nicolò ha fatto cumulo e rimediato l’esclusione al Franchi. Psicosi a parte, continuo a ritenere l’Inter più forte e attrezzata della Juve; Juve che, attraverso il lavoro di Allegri, ha però acquisito una solidità impressionante, e non mi riferisco soltanto a quella difensiva".