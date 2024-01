Zazzaroni a Pressing dopo Lecce-Juventus

Ivan, a Pressing, parla così dopo"Manca una partita, non è che cambia ruolo. L'Inter ha una partita in meno. Sono due squadre totalmente diverse. Sono rimasto impressionato dall'Inter con Lazio e Monza. Una gioca a calcio e l'altra lavora. La differenza è lì. La Juve lavora, ha grande voglia e attenzione. Non arrivano i cross ma segna. Forse è più sereno. Ha un po' la faccia di Firenze, quella fame lì... Quando un attaccante inizia a segnare... Il gioco, il tiro sporco, vai a rubare il pallone, poi vai in doppia cifra e stai meglio"."Yildiz è un grande giocatore, ma vogliamo paragonarlo a Chiesa? Vlahovic sta meglio, si vede anche sul gol preso a McKennie. E' come se fosse scattata una molla"."Ha detto a no a Henderson per non toccare il gruppo. Io l'avrei preso, tutta la vita. La vittoria dello scudetto sarebbe miracolosa".