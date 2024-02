"Hai vinto facilmente la sfida con Mariani e Orsato: il primo l’ha fregato un OFR, on field review, in serie B, Orsato sconta invece gli effetti dell’episodio di sei anni fa, sempre a San Siro e sempre Inter-Juve (Open Var non c’era ancora)", il messaggio che Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport rivolge a Fabio Maresca, arbitro di Inter-Juventus. A proposito di Orsato e della scelta di non metterlo per il big match, Zazzaroni ha aggiunto: "se avesse rubato un maglione alla Rinascente, da tempo sarebbe libero di frequentare di nuovo il centro commerciale. Ma il calcio non perdona, il calcio ipocrita e debole non dimentica."