Ivan Zazzaroni commenta così sul Corriere dello Sport la lotta scudetto e in particolare il momento dell'Inter ricordando anche quanto successo due stagioni fa, con il campionato perso contro il Milan: " Il rischio della psicosi è concreto. Perché è stata la Supercoppa (vinta) a Riyad a mettere di nuovo l’Inter nella condizione di inseguitrice e la Juve, madre di tutti i cinismi calcistici, ne ha approfittato, compiendo il sorpasso con la vittoria di Lecce. Adesso a Torino sperano addirittura nell’allungo aritmetico. L’assurdo regolamento del torneo “arabo” ha poi penalizzato ulteriormente la squadra di Inzaghi, che a Calhanoglu, assente per squalifica nella trasferta di domenica sera a Firenze, ha aggiunto Barella: col giallo by Rapuano nella finale col Napoli Nicolò ha fatto cumulo e rimediato l’esclusione al Franchi. "