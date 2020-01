Ivan Zazzaroni, giornalista del Corriere dello Sport, ha così commentato sulle pagine del quotidiano la partita vinta ieri 2-1 dalla Juve sulla Roma: "La classifica vede di nuovo davanti la Juve, pur se con cinque punti in meno rispetto allo scorso anno. Prima, anche se in passato la sensazione di superiorità che trasmetteva era assai più netta; prima, anche se il campo - lo si è ripetuto tante volte in questi primi cinque mesi - ha dato risposte inattese a domande che in estate erano state evase. Prima, nonostante un’Inter più solida e in fiducia e una Lazio sorprendente per continuità e convinzione. Conte, scosso da lampi di mai rassegnata ferocia, ha aggiunto se stesso e sette punti a una società che pende dalle sue labbra. Lui non ammette svogliatezze, né abbassamenti: ha combattuto contro le assenze, gli infortuni, ha però formato in tutti i sensi la coppia Lautaro e Lukaku, dato fi ducia a Bastoni, rilanciato in parte Candreva. Potenzialmente a un punto dall’Inter e a tre dalla Juve è la Lazio, ma solo perché la sua partenza è stata ordinaria; da metà ottobre ha espresso tutte le qualità sospettate e trovato una continuità insospettabile. Prima la Juve, ma - per gusti personali - anche l’Atalanta, la squadra che mi ha divertito di più e più a lungo".