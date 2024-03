Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport commenta la situazione del calcio italiano facendo riferimento ad alcuni presidenti:Però telefona: nel frattempo si moltiplicano le ipotesi, anche le più maliziose. Il proprietario del Napoli campione in carica non vuole più avere a che fare con l’intera Dazn, pezzottisti compresi, né con un giornalista di Sky, fottendosene degli oltre 900 milioni l’anno versati dalle due piattaforme per i diritti di trasmissione di partite e derivati; tra gli aspetti minori ricordo anche che a gennaio il presidente del Verona ha dovuto vendere una squadra e costruirne un’altra per pagare gli stipendi e garantire la continuità della gestione ordinaria."