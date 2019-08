Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha commentato l'affare Icardi nel suo consueto editoriale. Eccone uno stralcio: "Sospetto, non sono l’unico, che Wanda e Mauro aspettino ancora la Juve. Per tutto quello che la Juve rappresenta non soltanto nella loro testa (funzionale in tal senso il corteggiamento dell’onnipresente Paratici che tutto sorveglia): la Juve è la più forte, è la nemica dichiarata dell’Inter (di Marotta), sublimerebbe la consumazione della vendetta figlia dell’orgoglio più volte ferito. Sospetto anche che fino a quando Wanda e Mauro non avranno la certezza che la Juve non c’è più (a tre settimane dalla chiusura del mercato Paratici ha un pieno di esuberi da piazzare e altre urgenze) non svilupperanno seriamente alcuna trattativa con Napoli e Roma...".