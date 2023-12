Le parole di Ivandalle colonne del Corriere dello Sport:"La Juve di Natale 2023 ha solo tre punti in più rispetto a quella dell’anno precedente e i giudizi sul lavoro del tecnico livornese sono cambiati pochissimo. Il calcio è il paradiso in terra dei pregiudizi, dei luoghi comuni e allora fa figo ripetere che Vlahovic non segna come a Firenze perché là riceveva più palloni da una squadra molto propositiva e che la Juve subisce pochi gol perché alza dei muri quasi invalicabili e gioca spesso il calcio all’indietro".