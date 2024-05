Juventus, Milan, Napoli, tre big del calcio italiano che non hanno ancora comunicato o in alcuni casi deciso chi sarà l'allenatore nella prossima stagione. Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport ha parlato in particolare della situazione dei rossonerii. Dal canto loro i tifosi hanno il diritto di esprimere la propria opinione, simpatia o antipatia allo stadio, sui social, a casa, ovunque, ma non il “potere” della competenza o della conoscenza del candidato e delle motivazioni che portano alla scelta. E non possono assumersi, direttamente o indirettamente, responsabilità di carattere gestionale.Sono altresì convinto che il tifoso gradirebbe di poter contare su un management strutturato, e sapere che una scelta è il prodotto di riflessioni, incontri, esperienza e insomma di capacità professionali. Mi chiedo cosa accadrebbe il giorno in cui un allenatore “espresso” dalla curva si rivelasse un flop. Il tifoso diesse con chi se la prenderebbe? Con se stesso? Dimenticavo: c’è sempre il tale allenatore che non si è aggiornato, è bollito e altre baggianate del genere spacciate per verità."