Nel suo editoriale su Il Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni si è definito un dybalista convinto: "La speranza è che Paulo riconquisti la titolarità prima del 23 maggio - le sue parole -, giorno che segnerà la fine di questo campionato e, automaticamente, l’inizio del suo ultimo anno di contratto con la Juve. Dybala ha compiuto 27 anni a metà novembre, è un campione molto amato, divisivo come tutti i talenti, e un filo sfortunato. In questo mi ricorda Roberto Baggio. La natura l’ha dotato di una classe e di un piede non comuni, gli ha messo un bel dieci sulla schiena, ma poi, per timore di aver peccato di eccessiva generosità, l’ha piazzato nell’Argentina di Messi e nella Juve di Ronaldo. Aggiungendo questo poco simpatico invito: «Adesso va’ e arrangiati»".