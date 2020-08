"Conte ha ragione: «La società è debole». L’Inter è debole. «Non ci ha mai protetto» ha spiegato a Bergamo. «Attacchi gratuiti contro l’Inter e contro di me. A fine anno faremo le valutazioni». Se non ci fossero di mezzo l’Europa League e una società debole le conclusioni sarebbero da trarre oggi. Perché Conte stavolta si è superato: una società forte non si piega a 90 gradi davanti a un suo dirigente. Una società forte non si fa criticare pubblicamente per il mercato, la mancanza di peso in Lega (ripartenza del campionato e caso calendari). Una società forte non permette inoltre al tecnico cresciuto nella “nemica” Juve di indicare a più riprese la “nemica” Juve come modello al quale ispirarsi. Juve che, non va dimenticato, ruppe con Conte (si dimise) proprio per riaffermare la prevalenza della società sui tesserati, allenatore incluso, peraltro dopo tre stagioni brillantissime nelle quali proprio Antonio era stato il motore dei successi in campionato". Il duro commento di Ivan Zazzaroni sulla vicenda Conte-Inter, uno stralcio dal Corriere dello Sport.