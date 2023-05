Ivan Zazzaroni, sul Corriere dello Sport ha commentato quanto successo a Vlahovic e la gestione di Doveri: "Voglio fare i complimenti a Daniele Doveri: da due anni è il miglior arbitro italiano sia sul piano tecnico sia su quello della gestione della partita. Ieri è stato impeccabile: esemplare quando si è rivolto a Vlahovic imponendogli di non reagire ai cori della curva e quando l’ha inseguito dopo il gol per evitare che facesse una cazzata. Che in parte ha fatto: giallo, uomo avvisato mezzo salvato. Purtroppo DD è il cigno bianco in mezzo a tanti cigni grigi e neri. Del suo livello c’è solo Orsato. Ma non sempre".