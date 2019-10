Ivan Zazzaroni analizza su Il Corriere dello Sport la vittoria della Juventus sull'Inter: ​"Al quarto minuto, al gol di Dybala festeggiato da Sarri con gli occhi abbassati sul taccuino per prendere il primo rapido appunto («ha segnato il 10») il web ha istintivamente promosso una petizione per chiedere l’uscita della Juve dal campionato, Juvexit: anche in questo caso qualcuno si augurava che una stella, la stella della A, fosse cancellata proprio per via del suo recente passato dominante. Stringendo il nodo dell’invincibile rivalità e della più che sospetta identificazione l’Inter di Conte, che giustamente detesta le iniziative di protesta idiota, ha provato a lungo a dimostrare che soluzioni alternative allo strapotere sono ancora possibili".