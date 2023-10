Ivansulle colonne de Il Corriere dello Sport si è schierato in difesa di Romeluverso la gara tra Inter e Roma. Il suo commento:"Lukaku è malato di insofferenza cronica, oltre che di gol, eppure da mesi si trova al centro di un’intollerabile campagna stampa tesa a demonizzarlo: l’hanno dichiarato colpevole di promesse mancate e comportamento sgradito agli interisti: aveva giurato amore eterno e invece s’è stufato ed è uscito di casa per un’altra. Non è stato il primo, non sarà l’ultimo. Sul centravantone belga è stato detto e scritto di tutto. E a pochi giorni dalla partita dei malumori c’è chi continua ad annunciare proteste rumorose, un’accoglienza degna dei peggiori barabba. Eppure proprio in questo periodo si avverte nel calcio italiano una sorprendente tendenza al perdonismo, specie nei confronti degli autori di tradimenti assai più seri".