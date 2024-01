Durante la trasmissione "Deejay Football Club" su Radio Deejay, Ivanha espresso il suo parere sul caso Boban-Ceferin, condividendo osservazioni incisive. Riguardo a, Zazzaroni ha definito la situazione "vergognosa" e ha equiparato il contesto attuale a una "dittatura". Ha sottolineato il ruolo di Andrea, ex presidente della Juventus, come contraltare di Ceferin nei primi anni, in grado di influenzarne le decisioni. Zazzaroni ha notato un cambiamento significativo nella UEFA dopo l'uscita di Agnelli, evidenziando il suo impatto nel modulare la dinamica all'interno dell'organizzazione calcistica europea.LE PAROLE - "Ceferin? È una roba vergognosa, così è una dittatura. Nei primi anni c’era anche Andrea Agnelli che era il suo contraltare e riusciva a farlo ragionare. Il cambiamento nella UEFA c’è stato anche quando se n’è andato".