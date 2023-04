La risposta, elegante, non si è fatta attendere. Angelè stato definito "cadavere calcistico" dal direttore del Corriere dello Sport, Ivan. In un reel di Sport Mediaset, diventato virale, il giornalista critica il mercato della Juventus, provando a trovare una giustificazione anche alle difficoltà di inizio anno."Quello che noi trascuriamo sempre nelle analisi: la Juve, anche se Allegri è pigro, in termini di mercato non poteva spendere. Poteva prendere solo parametri zero - ha risposto Zazzaroni -. Lui lavora sui livelli. Quando gli hanno detto di Pogba, Di Maria e Paredes, ha pensato di alzare il livello della Juventus a zero. Se vedete le commissioni del 2022, la Juve ha speso di più in commissioni perché prendi giocatori di livello costosi. Solo che prendi due cadaveri! La sfiga è quella. Uno è Pogba, che ancora oggi non vediamo. E l'altro è Di Maria. Si parla di sport, di calcio, di cadaveri parlo nel senso calcistico".- Di Maria si è limitato a commentare il post su Instagram, con due faccine sorridenti. Ci ha riso su, per capirci. Dimostrando certamente di non concordare con Zazzaroni. E sorridendo davanti all'opinione. Del resto, i numeri sono dalla sua parte.