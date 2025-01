Ivansulle colonne del Corriere dello Sport ha commentato la situazione di Danilo. Le sue parole:"Danilo è diventato Capitan Passato. La Juve non lo vuole più e gliel’ha comunicato, liberandolo da qualsiasi rimorso. Il nazionale brasiliano è l’ultimo sopravvissuto di un certo modo di essere Juventus: reset quasi completato. Danilo piace a Conte e non vuole andare in Arabia, c’è chi sostiene che interessi al Milan. Giuntoli non sembra intenzionato a darlo al Napoli di De Laurentiis: anche i manager più scaltri hanno un cuore e soprattutto un fegato".