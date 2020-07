"Alla Juve uno scudetto sempre più probabile, all’Atalanta il premio della critica e del pubblico, peraltro senza il ricorso al televoto. Il confronto tra la più forte e la più bella ha avuto due vite: nella prima si è decisamente imposta la più bella, nella seconda la più forte, ma non nell’occasione, ha saputo sfruttare la farsesca interpretazione all’italiana della novità regolamentare che punisce tutti i tocchi con le mani o le braccia, anche i più involontari e di protezione". Così Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha commentato il pari tra Juve e Atalanta sulle pagine del giornale. In seguito ha aggiunto: "L’Atalanta avrebbe meritato la vittoria, e sono convinto che come me la pensino numerosi tifosi juventini. Il Gaspismo si è così sostituito al Sarrismo, tenuto in piedi da due rigori ma anche dalla crescita di Bentancur e da Matuidi. La Juve attaversa una fase di passaggio (inevitabile, pare) in cui l’individualismo prevale sulla coralità e il pari strappato ieri è da considerare preziosissimo".