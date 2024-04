Ivan, direttore del Corriere dello Sport, è intervenuto ai microfoni disu Italia 1 riguardo alla festa scudetto dell'. Di seguito le dichiarazioni del giornalista.Inzaghi il più amato dopo Mourinho? Oggi però. E' una classifica che non riesco a fare: ha fatto benissimo, sono contento soprattutto per lui. Però mi sono divertito di più quando ha vinto il Napoli. Più copie del giornale? Ma no. Giusto gli interisti festeggino, il calcio ti da questo tipo di emozioni. Però lo scorso anno mi è sembrato più forte, potente e coinvolgente. Per l'Inter ora sarà più facile avere una stabilità proseguire, le altre cambieranno allenatore e devono rifare tutto