"Manca la voce più importanti". Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, s'interroga sul 'vuoto di parole' attorno alla Juventus. "Quanto sarebbe bello e utile sentire Andrea Agnelli parlare in italiano, non in europeo - scrive il giornalista attraverso il suo quotidiano - Dell'Agnelli presidente dell'Eca conosciamo il pensiero: settimane fa, insieme a Ceferin, presentò il piano dei 45 giorni: ripartenza a fine maggio, chiusura a metà luglio. Ma è l'Agnelli presidente della Juve prima in classifica con un punto di vantaggio sulla Lazio di Diaconalotito che, al di là della naturale vocazione alla riservatezza, non si pornuncia apertamente lasciando che siano gli altri a parlare e talvolta a malignare sulle sue effettive intenzioni".



L'ATTACCO - Una cosa, però, Agnelli l'ha detta: "Ha detto che lo scudetto di cartongesso non gli interessa e che, di riflesso, è contrario alla cristallizzazione della classifica". Zazzaroni si chiede da "quale parte della barricata" Andrea Agnelli si trovi: con Gravina? Oppure con i "sette monaci di clausura" che vogliono lo stop immediato? Anche nell'accordo sul taglio degli stipendi, il presidente bianconero ha tenuto in ballo entrambe le opzioni. "Andrea ha tutto l'interesse a chiuderla qui per desertificare la Serie A e trasferire inevitabilmente la Juve nell'amatissima Superlega, torneo in grado di garantirgli ricavi in linea con gli investimenti?", altra puntura. Cercasi, insomma, "dichiarazione definitiva". "Fiat lux, faccia lui, alla Dall'Ara. O meglio ancora: faccia luce".