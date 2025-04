Zazzaroni: 'Conte stanco del Napoli? Non è vero. Juventus e Milan non possono dargli questo'

Getty Images

Il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni è intervenuto a TeleVomero. Commentando il futuro del tecnico del Napoli Antonio Conte che nelle scorse settimane è stato accostato anche alla Juventus per la prossima stagione. Queste le sue parole:



ZAZZARONI SU CONTE- "Quando sento dire che Conte è stanco di Napoli, penso che sia una grandissima ca**ata. Non ha mai lasciato una squadra dopo un anno e deciderà il suo futuro quando, a fine campionato, farà il punto con De Laurentiis sul piano tecnico. Se valuterà che non ci sono le condizioni per crescere… Il mercato di gennaio sicuramente non lo ha soddisfatto, ma non è motivo per rompere i rapporti. Che garanzie gli possono dare Milan e Juventus? Oggi il Napoli è un valore assoluto, è una società virtuosa che ha soldi. Se verranno reinvestiti per fare una squadra più forte, perché un vincente come Conte dovrebbe rischiare di nuovo?".