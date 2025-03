Zazzaroni: 'Comunicazione anomala nella Juventus, Thiago si è assunto le responsabilità ma il mercato...'

AFP via Getty Images

Il postha inevitabilmente aperto a tanti commenti e tante analisi sulla situazione in casa bianconera, per il presente e soprattutto il futuro. Dopo l'ultima sconfitta ha parlato per la prima volta in una situazione così il Football Director della Juventus, Cristiano Giuntoli.Anche su questo si è soffermato Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport: "Giuntoli si è presentato davanti alle telecamere per confermare Motta, al quale, alla vigilia, era stato affidato il compito di dichiarare che società e proprietà erano (sono?) con lui. Un’altra comunicazione anomala – lo scambio di compiti – non è la prima e non sarà l’ultima".

Zazzaroni su Thiago Motta e la Juventus

Oltre ai problemi in campo quindi emergono anche discrepanze a livello comunicativo tra le varie parti che aumentano l'incertezza e la confusione nell'ambiente bianconero.Sul tecnico della Juventus invece: "(è sembrato in confusione dopo una settimana di disturbi diffusi): non saranno affatto semplici le ultime nove partite, dovendo guidare una squadra disorientata (sette gol subiti nelle ultime due uscite) e incapace di reagire. Il mercato è stato sbagliato – non è la prima volta che lo scriviamo – ma fin dal primo giorno Thiago ci ha messo del suo".