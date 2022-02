Scrive Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport del momento difficile di chi lotta per lo scudetto: "A Marassi, ad esempio, l’Inter ha corso molto e creato poco, il Genoa l’ha costretta a giocare su ritmi alti e in particolare il centrocampo di Inzaghi ha denunciato scarsa brillantezza". Il Milan però non sta meglio: "va sottolineata la sua flessione, avvertitasi sensibilmente a Salerno e nel secondo tempo con l’Udinese, che la frazione ha dominato". Nelle difficoltà, ci vorrebbero Mourinho e Allegri per Zazzaroni: perché "la personalità conti più della tecnica", essendo "più risolutiva".