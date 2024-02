Le parole di Ivandal suo editoriale sul Corriere dello Sport:«Così come è stato fatto con il tabacco e le pistole, tratteremo i social come un altro pericolo per la salute pubblica e ci assicureremo che le società tecnologiche si assumano la responsabilità dei loro prodotti». Parole e musica per le mie orecchie di Eric Leroy Adams, il 63enne sindaco di New York impegnato a “correggere” una crisi che colpisce soprattutto bambini e teenager.Dio benedica Adams per questa battaglia senza possibilità di successo, purtroppo. Mi basta che ci stia provando.I social danneggiano la salute mentale dei più giovani, ma anche di alcuni talent e giornalisti sportivi.Per questo mi auguravo che non ci cascasse Roberto Baggio: dopo vent’anni di allontanamento volontario agricolo-familiare dal mondo degli altri, è stato purtroppo “costretto” a sbarcare su Instagram.L’ha fatto il 18 febbraio, giorno del suo 57esimo compleanno. Al 180millesimo follower raccolto in poche ore (Baggio è sempre Baggio) e dopo una serie di post pubblicati dalla figlia Valentina, il Divino se ne è uscito con una frase che mi ha confermato la sua grandezza: «Oh, Ciccia, adesso basta però».Robi è la nostra Mina, il nostro Lucio Battisti: resti distante, non omologabile, che questo è un brutto mondo.Dice: se frequenti i social non devi curarti di chi ti offende, il segreto è farsi scivolare addosso le porcherie e le infamie degli haters: è la nuova comunicazione, fratello.Col cavolo! E allora bene ha fatto Leao a sputtanare pubblicamente il tifoso che, dopo la sconfitta del Milan a Monza, l’ha attaccato su Instagram con accenti razzisti: “Non ti riesco più a vedere, non ti riesco più a sopportare. Con te in campo divento razzista. Mi stai altamente sui coglioni. Vattene il prima possibile tu e chi ti segue”.Rieducational Channel.