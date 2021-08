Nel suo editoriale per il Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni ha criticato così la Juventus per la gestione del caso Ronaldo:"A una settimana dalla chiusura del mercato è opportuno tentare di chiarire i rapporti attuali tra la Juve e Cristiano e tra Allegri e Cristiano. Jorge Mendes in totale accordo con Agnelli s’è dato da fare per trovare una sistemazione adeguata, un club cinque e anche sei stelle. La Juve aveva fissato una data di agosto (tra il 10 e il 12) entro la quale Jorge Mendes avrebbe dovuto presentare un’offerta accettabile.Se dovesse restare, Ronaldo potrebbe avvertire il più fastidioso dei mal di pancia procuratogli tanto dall’atteggiamento del club, che la possibilità di andare via gliel’aveva data, quanto dall’operato dell’agente, che per settimane gli aveva fatto credere di trattare col Psg".