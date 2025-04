Getty Images

Zazzaroni allo scoperto su Conte: 'Altro che Juventus...'

un' ora fa

Le parole di Ivan Zazzaroni sul futuro di Conte:



"..ad esempio lasciare Napoli dopo il primo anno. Diranno che se ne vuole andare e che sta preparando la fuga. Ma Antonio non è scemo e non sta ascoltando nessun altro club. L'infortunio di Neres gli ha fatto girare le pa**e e quando gli girano gli girano.



Niente è scritto, niente è deciso, se non un contratto e un impegno morale con la città. Antonio sarebbe capace di tutto, anche di prendersi un altro anno di riposo. Altro che Juve e Milan... Ha lanciato un segnale d'allarme: per la Champions bisogna investire".