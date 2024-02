A RadioBianconera, Ivanparla così di Inter-Juventus."Cosa penso Orsato out da Inter-Juve? Orsato non può arbitrare per un episodio controverso in Inter-Juve: si tratta di una sciocchezza incredibile, che testimonia una fragilità culturale non indifferente"."Allegri arriva da due stagioni in cui ha portato la squadra in Champions. Poi ha condotto la squadra in alto senza mercato e sviluppando la Next Gen. Con la sua calma è riuscito a portare la Juventus, che non vale il secondo posto, in questa posizione in classifica. Io credo che lui abbia il 100% di questa Juventus che sta facendo bene. Se Allegri arriva quinto, ha fallito. Se dovesse arrivare quarto, ha fatto il suo. Se arrivasse primo, gli va fatta una statua in piazza"."Se sta pensando allo scudetto? Il profumo del tricolore gli piace...Quale sarà il futuro di Allegri? Allegri non chiederà il rinnovo di contratto e, di sicuro, posso dire al 100% che non inizierà il prossimo anno in scadenza. Qualcosa bisognerà fare. O va via a maggio con una risoluzione o gli allungano il contratto di un altro anno. Lui ha passato dei momenti di scoramento, perché è cambiato tutto intorno a lui, anche se ha piacere per questa Juve. Tuttavia, quello che a lui importa è capire la programmazione della società".