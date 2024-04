Zazzaroni e l'ironia su Allegri

Nel suo editoriale sulle colonne de Il Corriere dello Sport, Ivanha detto la sua su Massimilianoalla luce della sfida di Coppa Italia tra: "Allegri non lo cambi. Puoi criticarlo, tentare di demolirlo, offenderlo anche, dargli del bollito, del superato, lui come il suo calcio, ma nessuno è in grado di scalfirne le certezze, una solidità che è frutto delle esperienze. Lui sa di poterle vincere solo così le partite, quando non dispone di campioni, quando la qualità è quella che è. Per questo cerca con insistenza l'equilibrio, prova a subire il meno possibile e a sfruttare le poche occasioni o i vuoti dell'avversario. Non vi è spazio in lui per l'estetica di base, che affida alle giocate dei singoli: contano la concretezza e il risultato finale. Il più grande e generoso perdonatore del calcio".E ancora: "Ieri ho letto che Allegri fallirebbe anche se arrivasse ine vincesse laperché non ha dato un gioco. Sono totalmente d'accordo: quest'anno Max non ha superato il primo turno di Champions, né quello die di solito, quando la Juve esce dalle due coppe principali, l'allenatore non può restare, deve essere cambiato.. E all'estensore dell'articolo, ripreso da Dagospia, interessa ancora meno che ad agosto gli obiettivi stagionali del club fossero il posto in Champions, il Mondiale per club (raggiunto) e l'unica coppa nella quale la Juve è presente".