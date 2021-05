Nel suo editoriale di giornata, Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport parla della volata Champions. "La temperatura e le pressioni a Torino, Milano e Napoli sono arrivate al limite del tollerabile: anche per effetto della pandemia che ha massacrato i bilanci fin troppo sofferenti dei club, lo scudettino può produrre sconvolgimenti poiché investirà tanto la sfera economica quanto, di riflesso, quella tecnica. La Juve, che come Checco Zalone si domanda quo vado? senza il posto fisso (in Champions), patisce terribilmente la discontinuità e non può sopportare una perdita secca di 60 milioni. Agnelli ha già deciso di cambiare l’allenatore, ma non mi sento di escludere che possa tornare sui suoi passi e che qualcuno provi a convincerlo che la conferma di Pirlo sarebbe uno splendido segnale".