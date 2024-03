Caso Acerbi-Juan Jesus: il commento di Zazzaroni

"Poveri di certezze come ci troviamo in questa fase storica del nostro calcio, consoliamoci con il naturale contenuto della sentenza. Quella ufficiale assolve l'accusato. Quella vera e popolare avverte che l", così Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport commenta la vicenda che ha riguardato Acerbi e Juan Jesus. "Una volta si diceva «basta la mossa», ovvero la minaccia di un provvedimento, per dare valore all'intervento dell'autorità e esibire un pentimento immediato. Oggi bisogna solo ristabilire l'Autorità.""Francesco Acerbi è stato assolto per insufficienza di prove. Meglio, per assenza. Sul piano del diritto, la decisione del giudice Mastrandrea è inattaccabile. Su quello morale ci sarebbe, anzi c'è, molto da dire. Dopo aver espresso la nostra solidarietà a Juan Jesus, ribadiamo che questo episodio deve fungere da precedente non tanto per la sentenza quanto per la sostanza: non penso che Acerbi si stia divertendo nel leggere o ascoltare quello che viene detto di lui. Lo stato d'animo suo e di chi gli sta vicino l'ha riassunto la moglie con lo «sciacquatevi la bocca» di bonucciana memoria rivolto agli haters.Capisco tuttavia che non potesse fare altro che cercare di evitare la squalifica con la quale avrebbe chiuso la carriera in modo indegno.rischia di albergare a lungo nella testa di brutte persone come noi.