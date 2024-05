Intervenuto ai microfoni di Rai Sport, Ivan, direttore del, ha parlato dell'interesse dellain merito a Thiago Motta, attuale tecnico del Bologna, autore di una grande stagione sulla panchina rossoblù. Di seguito le sue dichiarazioni.- "Lui è uno che se dice che non ha firmato vuol dire che non ha nessun accordo in ballo, mentre sponda Juventus, Giuntoli mi ha scritto un paio di giorni fa che tutto ciò che si legge riguardo un accordo con l'allenatore è pura fantasia. Io non ho la verità in tasca e non so cosa accadrà, ma sono convinto che Motta rifletterà bene prima di prendere una decisione. Ha tante offerte, non solo quella dei bianconeri".