Zazzaroni su Thiago Motta, le parole

Il direttore del Corriere dello Sport Ivanè intervenuto come di consueto a Pressing. Queste le sue parole sulla Juventus e su Thiago Motta pronunciate nel corso della puntata sulle reti Mediaset"Io a Thiago Motta do tutto il tempo che volete, non mi piace però l'atteggiamento di certa gente che sembra sia arrivato il Messia. Thiago Motta non è il Messia, diventerà un grande allenatore ma oggi non lo è".